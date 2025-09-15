Kantinlerde fiyatlar patladı, öğrenciler öğün atlıyor: Üniversitelinin açlıkla sınavı

Türkiye genelindeki üniversite kantinlerinde yemek fiyatları hızla yükseldi. 2024’te 25-30 TL aralığında olan yemek ücretleri 2025 yılında birçok devlet üniversitesinde 65-80 TL aralığına çıktı. Öğrenciler kantinlerde öğle yemeği yerine çoğunlukla simit, tost veya çay, bisküvi gibi aperatif yiyecekler ile günü geçirmeye başladı.

BARINMADAN SONRA BESLENME KRİZİ

2024 yılında barınma sorunu nedeniyle sık sık gündeme gelen öğrenciler, 2025 yılında ‘beslenme krizi’ yaşıyor. Özellikle büyük şehirlerdeki üniversite kampüslerinde, öğrencilerin düzenli öğün tüketememesi hem sağlık hem de eğitim hayatlarını zorlaştırıyor. Düzensiz ve yetersiz beslenmenin öğrenciler üzerinde dikkat eksikliği, halsizlik ve psikolojik sorunlara yol açacağı da apaçık ortada.

ÖZELDE DE FİYATLAR UÇTU

Sadece devlet üniversitelerinde değil, özel üniversitelerde de bazı öğrenciler beslenme krizi yaşıyor. Ankarada’ki bazı özel üniversitelerde tabldot yemek fiyatları 180 TL’ye ulaşıyor ve bu fiyata rağmen yeteri kadar da ürün fazlalığı bulunmuyor. Bunun yanı sıra, kantinlerde çay, kahve ve küçük atıştırmalıklar bile 80-120 TL’ye satılıyor. Öğrenciler, “Hem yüksek öğrenim ücreti ödüyoruz hem de öğle yemeğine de fazla miktarlar ödemek istemiyoruz” diye eleştirilerini dile getiriyor. Bu durum, özel üniversite öğrencilerinin de bütçesini zorlayarak sağlıklı beslenmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor.

BİR ÖĞÜN LÜKS OLDU

Öğrenciler hem yüksek öğrenim ücretleri hem de yükselen kantin fiyatlarıyla mücadele ederken, sağlıklı ve düzenli beslenmek çoğu öğrenci için lüks olma seviyesine geldi. Üniversite yönetimleri ve devlet yetkilileri, gençlerin temel haklarından biri olan beslenme sorununu çözmek için adımlar atmazsa ‘okulda aç kalmak normal’ gerçeği giderek yaygınlaşacak gibi görünüyor.