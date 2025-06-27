KaosGL.org sitesi de erişime engellendi

Kaos GL Derneği bünyesinde faaliyet gösteren KaosGL.org internet gazetesinin sitesi erişime engellendi. Siteye girmeye çalışan kullanıcılar, “kaosgl.org İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir” uyarısıyla karşılaşıyor.



KaosGL.org tarafından yapılan açıklamada “Yayın hayatımıza devam edebilmek için çalışmaya başladık. En kısa sürede, yenilenmiş bir şekilde okurlarımızla buluşacağız. Sansüre inat, yaşasın hayat!” denildi.

Derneğin yaptığı açıklama şöyle:

"X hesabımızın ardından KaosGL.org internet gazetemizin websitesi de erişime engellendi. İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Haziran tarihli kararıyla erişime engellenen kaosGL.org, 2007’den beri LGBTİ+ haberciliği yapan bir internet gazetesiydi. Bu sansürün yanı sıra, kapatılan X hesabımız yerine açtığımız @kaosglorg X hesabı da erişime engellendi.

Yayın hayatımıza devam edebilmek için çalışmaya başladık. En kısa sürede, yenilenmiş bir şekilde okurlarımızla buluşacağız. Sansüre inat, yaşasın hayat!"