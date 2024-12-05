Kapadokya'da peribacası yıkıldı: O anlar kamerada!

Yayınlanma: 05.12.2024 - 13:55

Güncelleme: 05.12.2024 - 13:55

Nevşehir'in Uçhisar beldesi Tekeli Mahallesi'ndeki bir peribacasında gece saatlerinde çökme yaşandı.

Geçen hafta etkili olan yağışta karla kaplanan ve tüf kayadan oluşan peribacasının bir bölümü karların erimeye başlamasıyla çöktü.

Peribacasından kopan kaya parçaları çevreye savrulurken, olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Beldedeki bir otelin yakınında yer alan peribacasında yaşanan çökme, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Uçhisar Belediyesi ekipleri, kopan kaya parçalarını iş makinesi yardımıyla kaldırarak alanda temizlik çalışması yaptı.