Kapalıçarşı operasyonunda 10 tutuklama: Başkan yardımcısına ev hapsi

Yayınlanma: 08.02.2025 - 12:54

Güncelleme: 08.02.2025 - 12:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kara para aklamanın önlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Kapalıçarşı'da, dolandırıcılık ve sanal kumardan elde edilen 9 milyar liranın, 93 paravan şirket aracılığıyla dolaşıma sokulduğu tespit edildi.

40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılıkça tespit edilen şüpheliler hakkında 4 Şubat'ta operasyon ve gözaltı talimatı verildi. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra savcılıkça ifadelerinin alınması için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınması için Aklama Suçları Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürolarından 10 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

2 MİLYON TL ÜZERİ İŞLEM HACMİ

Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2 milyon TL üzeri işlem hacmi olan ve hesap açarak parayı başka kişilere verdikleri yönünde savunma yapan 20 şüpheli, tutuklanlamaları talebiyle, diğer 20 şüpheli ise haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

FAİK ÖZBEY'E EV HAPSİ

Gece saatlerinde nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 10'u tutuklandı. 30 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.