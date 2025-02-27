Kapasite fazlası 84 bin tutuklu var

Yayınlanma: 27.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.02.2025 - 04:50

İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri tarafından şube binasında sunulan raporda çeşitli kaynaklardan toplam 7 bin 349 ihlal belirlenirken, en çok ihlalin sırasıyla 1534, 1447 ve 1093 ihlal ile “İşkence ve Kötü Muamele”, “İletişim Hakkı ve Tecrit” ve “Sağlık Hakkı” alanlarında görüldüğüne dikkat çekildi. Resmi kaynaklara dayandırılan verilere göre Türkiye’de kapasitesi 299 bin 940 kişi olan 395 ceza infaz kurumunda toplam 384 bin 216 kişi tutuluyor.

ANNELERİYLE HAPİSTELER

Raporda yer alan diğer verilere göre 2024 itibarıyla hapishanelerde anneleriyle kalan 0-6 yaş grubunda 759 çocuk bulunuyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2024’ün ilk 11 ayında, 709 tutuklunun hastalık nedeniyle yaşamını yitirmesine değinilen raporda, “Hapishanelerin yapımı için merkezi bütçeden Adalet Bakanlığı’na 2025’te 1.2 milyar TL, 2027 sonuna kadar ise 23.5 milyar TL ayrılacağı açıklanmıştır. Bu can yakıcı soruna yeni hapishaneler yaparak cevap vermeleri, birer cinayete dönüşen tutuklu ölümlerinin devam edeceğini göstermektedir” dendi.

