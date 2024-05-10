Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 768 gram esrar ele geçirildi

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda 2 kilo 768 gram esrar ele geçirildi. Tırdaki yangın tüpü kutusunda ele geçen uyuşturucu ile ilgili sürücü gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 09:22
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 768 gram esrar ele geçirildi
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Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen B.M.G. yönetimindeki tır, şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada, tırın çekiciyle dorse arasında bulunan bölümde yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada, yangın tüpü kutusuna saklanmış, 5 pakette 2 kilo 768 gram esrar ele geçirildi.

Tır sürücüsü B.M.G. gözaltına alındı.


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