Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 768 gram esrar ele geçirildi
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda 2 kilo 768 gram esrar ele geçirildi. Tırdaki yangın tüpü kutusunda ele geçen uyuşturucu ile ilgili sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen B.M.G. yönetimindeki tır, şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi.
Taramada, tırın çekiciyle dorse arasında bulunan bölümde yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada, yangın tüpü kutusuna saklanmış, 5 pakette 2 kilo 768 gram esrar ele geçirildi.
Tır sürücüsü B.M.G. gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rabia Topuz, yoğun bakıma kaldırıldı
- 'Bir müddet sonra parti kurarlar bundan emin olun'
- Sertab Erener yeniden Eurovision'da
- Hafize Gaye Erkan geri dönüyor!
- Yeni randevu sistemi pazartesi başlıyor
- Firmadan açıklama!
- 'Sarayı göremiyoruz ama alınan belediyeleri görüyoruz'
- Eğitim-Bir-Sen’in paylaşımı tepki çekti!
- Uçağı kadın pilotun indirdiği ortaya çıktı
- AKP'den CHP'ye geçen Çekmeköy'de yeni dönem