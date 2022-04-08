Kapıları açmayan Et ve Süt Kurumu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu içeriye almayan Et ve Süt Kurumu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istediğini belirtmiş ve saat 10.00'da kurumu ziyaret edeceğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, bugün kurumu ziyaret etti ancak içeri alınmadı.
Kılıçdaroğlu'nu içeriye almayan Et ve Süt Kurumu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Et ve Süt Kurumu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP liderinin randevu talebine geri dönüş yapıldığını söyledi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü Et ve Süt Kurumu'nu arayarak randevu talep ettiği ifade edilen açıklamada, randevu talebine dün geri dönüş sağlandığı belirtilerek, “’Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir. Sayın Bakanımız gerekli görürlerse o görüşmeye bizleri de davet eder' cevabı verilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun verilen bu cevaba rağmen Et ve Süt Kurumu'nun önüne gelerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi.
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