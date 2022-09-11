Kapısı açık minibüsten düşen kadın ağır yaralandı

11 Eylül 2022 Pazar, 14:40

Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Kavşağı’nda, 11 Eylül Pazar günü saat 11.30 sıralarında; Gökhan A. (37), kullandığı 52 M 5333 yolcu minibüsüyle kapısı açık halde seyir halindeyken, iddiaya göre ani fren yaptı.

DENGESİNİ KAYBEDİP YOLA DÜŞTÜ

Bu sırada kapının yanında oturan Özlem Yayla, dengesini kaybederek, açık kapıdan yola düştü. Kafasını yere vuran Yayla, kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yayla, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Yayla’nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.