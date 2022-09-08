Muğla'da minibüs köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

08 Eylül 2022 Perşembe, 17:16

Kaza, saat 13.30 sıralarında Muğla- Denizli kara yolu Yörükoğlu Mahallesi girişinde meydana geldi. Çetin Gökçe (53) idaresindeki 81 BM 152 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu köprü ayağına çarptı.

Minibüsün ön tarafı parçalanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Çetin Gökçe ve Yakup Gökçe'nin (15) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Araçta sıkışan Mehmet Gökçe (48) ve Yusuf Gökçe (25) itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.