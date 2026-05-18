Kapıyı açmayınca gerçek ortaya çıktı: Tadilat yaptığı evde ölü bulundu

18.05.2026 18:24:00
İHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir evde tadilat yapan Ramazan Ceyhan’dan haber alamayan ev sahibinin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Kapısı kırılarak girilen evde Ceyhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 53 yaşındaki usta, tadilatını yaptığı evde ölü bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Hayriye Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ceyhan (53) başkasına ait bir evde tadilat yapmaya başladı. Bir süre sonra eve gelen ev sahibi, usta kapıyı açmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceyhan’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

İlgili Konular: #Bursa #İnegöl #Şüpheli ölüm