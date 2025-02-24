Kar gitti, İstanbul trafiği geri döndü

5 gün süren kar yağışının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 70'lere çıktı.

Kar gitti, İstanbul trafiği geri döndü
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İHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 10:29

İstanbul'da günlerdir süren kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı.

Kar tatilinin ardından okullarına giden öğrencileri taşıyan servisler ve otomobiller trafikte yoğunluk oluşturdu.

Sabah saatlerinde yüzde 70'lere kadar çıkan trafik yoğunluğu saat 09.20 itibariyle yüzde 65'e geriledi.

Yoğunluk Ankara istikametinde sürerken, Edirne istikametinde ise aralıklarla trafik yoğunluğu yaşanıyor.


Etiketler: #trafik yoğunluğu #kar yağışı

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