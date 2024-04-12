Kar maskesi ile kahvehaneye girip tüfeklerle ateş açtılar! Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi...
Diyarbakır’da kar maskeli 2 kişi, gündüz tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye tüfek ve tabancalarla ateş açıp kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre yüzlerini kar maskeleriyle kapatan 2 şüpheli, gündüz saatlerinde tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye motosikletlerle gelip, tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Ölen ya da yaralananın olmadığı olay anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
VALİLİK: OLAYIN TERÖRLE İLGİSİ YOK
Diyarbakır Valiliği, kar maskesi ile kahvehaneye girip ateş açan şüpheliler ile ilgili açıklamada bulundu.
Valilik açıklamasında, olayın terörle ilgisinin olmadığı belirtilerek, “Bazı basın yayın organlarında Diyarbakır’da kar maskeli şahıslarca yarı otomatik tüfekle kahvehanede havaya ateş açıldığı haberinin terörle bir ilgisi olmayıp tamamen kişiler arasındaki tartışmadan kaynaklı bir asayiş olayı olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
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