Kar maskesiyle bisiklet çaldı... Zanlı hakkında tutuklama kararı!

Bakırköy'de kar maskesi takarak, bisiklet çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Şüphelinin çaldığı bisikleti satmaya çalıştığı anlar ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 10:51
Kar maskesiyle bisiklet çaldı... Zanlı hakkında tutuklama kararı!
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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bisiklet çalındığı ihbarını değerlendiren polis, hırsızlığı kar maskeli olarak yapan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada kimliği belirlenen şüpheli R.O. gözaltına aldı.

Şüpheliden eflatun renkli ve kalp figürlü kar maskesi, sim kaplamalı tabanca, 6 mermi, kerpeten ile 2 makas ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınarak sulh ceza hakimliğine çıkartılan R.O. tutuklandı.

Bir iş yerinin önündeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin çaldığı bisikleti satmaya çalışması yer aldı.


BAKırköy bisiklet hırsız Kar maskeli şüpheli

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