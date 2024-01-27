Kar nedeniyle kapanan Siirt-Şırnak yolu trafiğe açıldı

Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan, kar ve tipi nedeniyle kapanan karayolu ulaşıma açıldı.

AA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 17:33
Abone Ol google-news

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, dün gece ilçede etkili olan kar ve tipi nedeniyle Eruh-Şırnak karayolunun Birini Tepesi mevkisinde çalışmalarını tamamlayarak yolu ulaşıma açtı.

Ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapanan Pervari-Özpınar ve Köprüçay-Doğanca karayolu ile Şirvan-Cevizlik karayolunu da trafiğe açtı.

İl Özel İdaresi ekipleri de Şirvan ve Pervari ilçelerinde yolu kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.


Siirt haberleri Kar haberleri tipi haberleri Ulaşım haberleri karayolu haberleri

İlgili Haberler

Zeytinburnu E-5 Karayolu’nda lüks otomobil yol bakım aracına çarptı: 5 yaralı

Zeytinburnu E-5 Karayolu’nda lüks otomobil yol bakım aracına çarptı: 5 yaralı
Akaryakıt yüklü tanker devrildi: Çorum-Ankara karayolu trafiğe kapatıldı

Akaryakıt yüklü tanker devrildi: Çorum-Ankara karayolu trafiğe kapatıldı
Tokat- Sivas karayolunda ulaşıma 'kar' engeli

Tokat- Sivas karayolunda ulaşıma 'kar' engeli

En Çok Okunan Haberler