Kar nedeniyle kapanan Siirt-Şırnak yolu trafiğe açıldı
Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan, kar ve tipi nedeniyle kapanan karayolu ulaşıma açıldı.
Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, dün gece ilçede etkili olan kar ve tipi nedeniyle Eruh-Şırnak karayolunun Birini Tepesi mevkisinde çalışmalarını tamamlayarak yolu ulaşıma açtı.
Ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapanan Pervari-Özpınar ve Köprüçay-Doğanca karayolu ile Şirvan-Cevizlik karayolunu da trafiğe açtı.
İl Özel İdaresi ekipleri de Şirvan ve Pervari ilçelerinde yolu kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.
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