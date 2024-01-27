Kar nedeniyle kapanan Siirt-Şırnak yolu trafiğe açıldı

Yayınlanma: 27.01.2024 - 17:33

Güncelleme: 27.01.2024 - 17:39

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, dün gece ilçede etkili olan kar ve tipi nedeniyle Eruh-Şırnak karayolunun Birini Tepesi mevkisinde çalışmalarını tamamlayarak yolu ulaşıma açtı.

Ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapanan Pervari-Özpınar ve Köprüçay-Doğanca karayolu ile Şirvan-Cevizlik karayolunu da trafiğe açtı.

İl Özel İdaresi ekipleri de Şirvan ve Pervari ilçelerinde yolu kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.