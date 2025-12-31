Kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. Yığılca ilçesinde, rahatsızlanan yatalak hasta Durdu Baş için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık ekipleri, 1 metrelik kar kalınlığının olduğu Tuğrul köyüne paletli ambulansla ulaştı. Ekipler, Baş’a evde müdahale ederek tedavisini yaptı. Durdu Baş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.