Kar yağışı eğitimi durdurdu: İşte eğitime ara verilen iller ve ilçeler...

Yayınlanma: 07.02.2025 - 11:55

Güncelleme: 07.02.2025 - 12:38

Bursa'daki kaymakamlıklardan yapılan açıklamalara göre Harmancık, İnegöl ve Orhaneli ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Eskişehir'deki İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Taşıma kapsamında olan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencilerimiz için 7 Şubat Cuma günü eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

Bilecik'teki Osmaneli Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki taşımalı eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.