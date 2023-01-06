Kara kış kapıda! Meteoroloji tarih verip uyardı

06 Ocak 2023 Cuma, 21:51

Meteoroloji'nin açıklamalarına göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere; Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Hatay çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE KAR VAR MI?

Yapılan açıklamada, İstanbul ve Ankara'da hafta sonu yağış beklenmediği kaydedildi. İzmir'de ise yağış beklentisinin olmadığı hatta sıcaklıkların 15 dereceye ulaşacağı açıklandı.