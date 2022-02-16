Kara yollarında son durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Ankara-Çankırı yolunun 15-17, Muğla-Kale yolunun 24-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Bartın-Kurucaşile ayrımı-Amasra yolu, Amasra Tüneli'nde gerçekleştirilen elektrik-elektromekanik işleri sebebiyle 0-5. kilometrelerde trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 42'nci kilometresinde bulunan Ahatlar Kavşağı-Ahatlar Köyü-Amasra güzergahındaki eski yoldan sürdürülüyor.
Suluova-Amasya yolunun 9-10. kilometrelerinde bulunan T1 Tüneli içindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 53. kilometresindeki Pazar Aç Kapa Tüneli'nin Rize-Ardeşen yönünde bulunan güney tüpünde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması sebebiyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.
Şırnak-Uludere yolunun 8-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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