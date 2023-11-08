Karabağlar Belediyesi Ata'yı özlemle anacak

Yayınlanma: 08.11.2023 - 09:32

Güncelleme: 08.11.2023 - 09:32

İzmir’de Karabağlar Belediyesi, 100. yaşını kutladığımız Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 85. yıldönümünde özel etkinliklerle anacak.

Anma programı kapsamında 9 Kasım Perşembe günü “Cumhuriyetimizin 100. Yılı-Düşümde Atatürk'ü gördüm. Dedim ki” başlıklı kompozisyon yarışmasının ödül töreni, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tören saat 16.00'da başlayacak.

Daha sonra Karabağlar Belediyesi ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Atatürk ve Cumhuriyet Şehri İzmir” konulu söyleşi ve fotoğraf sergisi aynı mekanda olacak. Araştırmacı Yazar Dr. Tuna Yılmaz, “Atatürk fotoğraflarının hikayesi” başlığı altında konuklarla söyleşecek. Saat 18.00'de sergi açılışı gerçekleştirilecek.

Ata'mızın ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da Pınar Ayhan'ın yakın tarihimizi müzikal biçimde anlattığı “Orada Duruverseydi Zaman” belgeselinin gösterimi, 20.00'de Karabağlar Belediyesi Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda olacak.

SELVİTOPU’NDAN DAVET

Yine Ulu Önder anısına düzenlenen “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 10. Başöğretmen Atatürk Satranç Turnuvası” da 25-26 Kasım tarihlerinde Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, vatandaşları etkinliklere davet ederek, “Tüm hayatını bu ülkenin kurtuluşu ve kuruluşu için feda eden Mustafa Kemal Atatürk'ü ve mücadele arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum. O'nun ilke ve devrimlerinin izinde yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.