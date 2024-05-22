Karabağlar Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

Yayınlanma: 22.05.2024 - 16:42

Güncelleme: 22.05.2024 - 16:42

Kendilerini Karabağlar Belediyesi Başkanı Helil Kınay, belediye başkan yardımcısı, üst düzey yönetici veya belediye personeli olarak olarak tanıtan bazı kişi ya da kişilerin, İzmir Karabağlar'da yaşayan SMA hastası Gülsima bebek için vatandaşlardan para istedikleri yönünde ihbarlar alınması üzerine Karabağlar Belediyesi’nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gülsima bebek için Valilik onaylı kampanya dışında herhangi bir yardım faaliyeti yürütülmediği hatırlatılarak, “Bu anlamda Karabağlar Belediyesi'nin de yürüttüğü bir yardım kampanyası bulunmamaktadır ve bunun için IBAN verilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tür olaylarla karşılaşmaları halinde durumu derhal emniyete bildirmeleri gerekmekte olup, herhangi bir talepte bulunarak kendilerinden yardım isteyen dolandırıcılara itibar etmemeleri önemli rica olunur” denildi.