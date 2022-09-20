Karabağlar Belediyesi’nin Aqua Yaşam Parkı rekor kırdı
Geçen yıl 25 bin kişinin yararlandığı Karabağlar Belediyesi'nin AquaYaşam Havuzları ve kafeteryası, rekor ziyaretçi sayısına ulaştı ve tam 55 bin kişiyi ağırladı.
İzmir’de Karabağlar Belediyesi'nin AquaYaşam Havuzları ve kafeteryası, rekor ziyaretçi sayısına ulaştı. Geçen yıl 25 bin kişinin yararlandığı tesis, bu yıl 55 bin kişiyi ağırladı. Ziyaretçiler, nitelikli hizmet ve uygun fiyat politikasıyla hizmet veren tesiste, sıcak yaz günlerinde serinleme olanağı buldu.
55 bin kişilik rakamın tesislerine duyulan güveni açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Bu güveni sağlamak için tüm çalışma arkadaşlarımız büyük bir özen gösterdi. Havuzlar ve kafeteryanın hijyeninden güvenlik önlemlerine kadar ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Konuklarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Selvitopu, Aqua Yaşam'ın gelecek yıllarda da bu anlayış doğrultusunda hizmet vermeyi sürdüreceğini vurguladı.
Tesisler bu yıl1 Haziran'da kapılarını ziyaretçilerine açtı. Haziran ayında yaklaşık 10 bin, temmuzda da 20 bin kişi havuzlardan yararlandı. Ağustos ayı tamamı ve eylül ortasına kadar rakam 55 bine çıktı. Tesiste, kahvaltı, ızgara çeşitleri, sıcak-soğuk içecek servisi yapılıyor.
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