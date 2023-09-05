Karabağlar “İzmir'in Kurtuluşu'nu” coşkuyla kutlayacak

Yayınlanma: 05.09.2023 - 10:35

Güncelleme: 05.09.2023 - 10:35

İzmir’i 9 Eylül coşkusu sarmaya başladı. Tüm kentte coşkuyla kutlanacak olan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü Karabağlar’da 8 Eylül Cuma günü saat 19.30'da Yeşilyurt Kavaklıpınar Camii önünden başlayacak ve Karafatma Parkı'nda sona erecek geleneksel kortej yürüyüşü başlayacak. Daha sonra Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Sevcan Orhan, burada oluşturulan geçici pazar alanında sevenleriyle buluşacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçtiğini vurgulayarak, “Hep birlikte 101. yıla ulaşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bize bu duyguları yaşatan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahralan Mehmetçiklerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı geleneksel kortej yürüyüşümüz ve konserimize katılmaya, coşkumuza ortak olmaya çağırıyorum” dedi.