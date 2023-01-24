Karabağlar Uğur Mumcu'yu andı!

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 12:53

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 12:53

İzmir’de Karabağlar Belediyesi tarafından Mumcu için “Adalet ve Demokrasi Haftası” kapsamında düzenlenen ilk tören, Üçyol Uğur Mumcu Parkı'ndaki anıtı önünde gerçekleştirildi.

Törene, Karabağlar Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) yöneticileri ve meslektaşları, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

"UNUTMAYACAĞIZ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkan Vekili Yıldır, Mumcu'nun yaşamı boyunca gerçekleri araştırarak karanlığa ışık tutmaya çabaladığını vurguladı. Mumcu'yu katlederek ülkeyi istikrarlaştırmak isteyenlerin amacına ulaşamadığına dikkat çeken Yıldır, “Halk Mumcu'ya sahip çıktı. Ölümünün üzerinden 30 yıl geçse bile, o sevenlerinin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Cumhuriyet sevdalısı Mumcu'yu unutmayacak, unutturmayacağız” dedi. İGC Genel Sekreteri Mehlika Gökmen de konuşmasında, Mumcu'nun on yıllar öncesinden yazdıklarıyla bugünlere ışık tuttuğunu ve toplumu uyardığını hatırlattı.

Konuşmaların ardından katılımcılar Uğur Mumcu için açılan anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdılar. Ayrıca anıtına kırmızı karanfiller bıraktılar.

BURSALI VE KANSU, UĞUR MUMCU’YU ANLATACAK

Anma etkinlikleri kapsamında 25 Ocak Çarşamba Günü de, “Uğur Mumcu'nun İzinde Bugün” başlıklı söyleşi, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Saat 16.00'da başlayacak ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi'nin moderatörlüğünü yapacağı söyleşide, gazeteci yazarlar Orhan Bursalı ve Işık Kansu, Uğur Mumcu'yu anlatacak.