12. Uğur Mumcu’yu Anma Yol Koşusu Kartal’da Yapılacak

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 11:21

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 11:21

24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giden gazetemizin yazarı Uğur Mumcu’nun adını yaşatmak için Kartal Belediyesi tarafından başlatılan ve bu yıl 12’ncisi düzenlenecek olan ‘Uğur Mumcu’yu Anma Yol Koşusu’, 29 Ocak Pazar günü yapılacak.

Sabah saat 10.30’da Kartal Sahil Meydanı’nda başlayacak olan yarış, saat 12.30’da düzenlenecek olan ödül töreni ile sona erecek. Kartal Belediyesi ve Team Kronos işbirliği ile yapılacak olan koşuda, sporcular 10 Km koşacak.

Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak yapılacak olan yarışmada kadınlar ve erkekler olmak üzere; Gençler (18-19 yaş), Büyükler Genel Klasman (20+ tüm yaşlar) ve Yaş Grupları (35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+) kategorilerinde koşulacak.

Yarışmada ödül alanlara kategorilerine göre toplamda 38 bin TL ödül dağıtılacak. Ayrıca koşuya katılan tüm sporculara da katılım madalyası verilecek.