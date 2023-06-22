Karabağlar’da ‘Madımak’ anısına “Ateşe Dönenler” sergisi açıldı

Yayınlanma: 22.06.2023 - 10:41

Güncelleme: 22.06.2023 - 10:41

Madımak Katliamı'nın 30. yılında hayatını kaybedenler, “Ateşe Dönenler” sergisiyle anılıyor. Karabağlar Belediyesi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Buca Şubesi işbirliğiyle dördüncüsü düzenlenen uluslararası resim sergisi, Karabağlar Belediyesi'nin ana hizmet binası sergi salonunda açıldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Buca Şube Başkanı Yıldız Yılmaz, serginin küratörü Emine Özdemir, Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Nedim Topaloğlu, eser sahipleri, bürokratlar ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Olayların yaşandığı 2 Temmuz tarihi öncesi böyle bir serginin açılmasının anlamlı olduğunu belirten Başkan Selvitopu, “Sanat, yaşananları geleceğe taşır ve unutturmaz. Topluma önemli bir mesaj verir. 2 Temmuz 1993 yılında yaşanan acı olayları sizler tuvallerinize yansıttınız. Geleceğe de taşımış olacaksınız. 30. yılındayız ama acılarımız hala taze. Bu olayı hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız” diye konuştu.

“30 ASIR DA GEÇSE MADIMAK UNUTULMAZ”

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Buca Şubesi Başkanı Yıldız Yılmaz da, “Herkes bilmelidir ki Madımak Katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu yüzden zaman aşımı olamaz. 30 yıl değil 30 asır da geçse Madımak ve bu tür insanlık suçlarını unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Küratör Emine Özdemir de desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Selvitopu sergiye katılan tüm sanatçıları kutlayarak kendilerine sertifikalarını verdi. Yıldız Yılmaz’a da Doğa Dostu Fidan Sertifikası sundu.

33 sanatçının resimlerinin yer aldığı “Ateşe Dönenler” sergisi, 21 Temmuz tarihine kadar açık kalacak.