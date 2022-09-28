Karabağlar'da şiddet mağdurlarına hukuksal destek
İzmir’de Karabağlar Belediyesi, şiddete uğramış kadınlar ve çocuklara yönelik hukuksal danışmanlık hizmeti başlattı. İlçe sınırlarında ikamet etme zorunluluğu bulunmadan tüm mağdurlara destek verecek olan görevli avukat, mağdurlara izlenmesi gereken hukuksal yollar hakkında yardımcı oluyor.
Çocuklar ve gençlerin uyuşturucu belasından uzak tutulmasından engelli vatandaşlara destek olmaya kadar çeşitli alanlarda, önemli çalışmalar yürüten Karabağlar Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde, şiddete uğramış kadınlar ve çocuklara yönelik hukuksal danışmanlık hizmeti başlattı. Danışmanlık Birimi'nde görevli avukat, mağdurlarla yüz yüze görüşerek, izlenmesi gereken hukuksal yollar hakkında onları bilgilendiriyor. Ayrıca bu hizmet için, Karabağlar ilçe sınırlarında ikamet etme zorunluluğu aranmıyor.
“MAĞDURUN YANINDAYIZ”
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, günümüz koşullarında toplumsal dayanışmanın daha fazla önem kazandığını hatırlatarak, bu konuda Karabağlar Belediyesi'nin üzerine düşeni yapmaya çalıştığını söyledi. Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin son yıllarda artması ve daha görünür olması nedeniyle bu konuya eğildiklerini belirten Başkan Selvitopu, “Tüm gücümüzle mağdur vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Semt merkezlerimizin sayısını hızla artırarak, kadınlarımızı toplumsal yaşama katmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki kadın aydınlanırsa, toplum da aydınlanır” dedi.
Öte yandan Danışmanlık Birimi bugüne kadar 1122 kadına, 969 çift-aileye ve 1370 çocuk-ergene danışmanlık hizmeti sundu.
Video Haberler
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
- 2 bin 500 yıllık lavabo
- 180 motosiklet emniyete törenle teslim edildi
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yakın ekibinden ilk açıklama
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
- Demirtaş'tan Soylu’ya ‘Katil’ yanıtı
- 65 yaş üstü ve kronik hastalar için aşı kararı!
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- 'Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor'
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Clubhouse'da çok sayıda kişiyi tehdit etti
- 5 isim için harekete geçildi