Karabağlar'ın ilk belediye başkanı Kürüm hayatını kaybetti

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 10:10

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 10:10

2008 yılında ilçe olan İzmir Karabağlar'ın ilk belediye başkanı Sıtkı Kürüm, 70 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, CHP İzmir İl Başkanlığını ve ailesini yasa boğarken, Kürüm'ün cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, Kürüm'ün ölümüyle ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Karabağlar ilçesinin ilk belediye başkanı ve CHP Konak eski ilçe başkanı Sıtkı Kürüm'ün vefatı sebebiyle derin bir üzüntü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve örgütümüze başsağlığı dileriz. Ruhu şad olsun."

1973 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi'nde çeşitli görevler üstlenerek siyaset hayatına başlayan Kürüm, 2002 yılında Konak İlçe Başkanı seçildi ve 3 dönem bu görevi sürdürdü. Kürüm, İlçe Başkanı olarak katıldığı 2004 yerel seçimlerinden sonra iki yıl Konak Belediyesi Meclis Grup Başkanlığı görevini yürüttü. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Karabağlar Belediye Başkanı seçilen Kürüm, 2014 yılına kadar Karabağlar'da Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

SOYER'DEN BAŞSAĞLIĞI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Karabağlar Belediyesi kurucu Belediye Başkanı Kasım Sıtkı Kürüm'ün vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Cenazesi bugün ikindi vakti Narlıdere Şehitlik Camii'nden kaldırılacaktır" dedi.