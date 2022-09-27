Karabağlarlı kadınlardan spor kurslarına yoğun ilgi
İzmir’de Karabağlar Belediyesi'nin kadınlara yönelik açtığı aerobik, zumba ve pilates kurslarına ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Başkan Muhittin Selvitopu, “Olanaklarımız ölçüsünde bu merkezlerin sayısını artırmaya devam edeceğiz” dedi.
Karabağlar Belediyesi’ne bağlı spor salonu ve tesislerinde kadınlara özel kurslar oldukça ilgi gördü. Esentepe'de bulunan Şehit kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Spor Merkezi, Yeşilyurt İhsan Alyanak Spor Salonu, Bahçelievler Uğur Mumcu Spor Merkezi, Devrim Mahallesi Spor Merkezi, Yunus Emre Mahallesi Spor Merkezi, Bozyaka Pazaryeri Altı Spor Salonu, Basın Sitesi (tenis) ve Cennnetçeşme Semt Merkezi'ndeki aerobik, zumba ve pilates kurslarında kadınlar haftanın 5 günü belirli saatler arasında uzman eğitmenler tarafından spor yapıyor. Ayrıca yakın savunma kurslarıyla tenis, halk oyunları ve bocce de yine bu tesislerde, uzman eğitmenler eşliğinde sürüyor.
BAŞKANDAN ZİYARET
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Uğur Mumcu Spor Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışma sonrası kursiyer kadınların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Selvitopu, Karabağlar'da sporun gelişmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, “Olanaklarımız ölçüsünde bu merkezlerin sayısını artırmaya devam edeceğiz. 7'den 70'e herkesi sporla buluşturmak temel amacımız” diye konuştu.
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