Cumhuriyet Gazetesi Logo
Karaborsa bilet sitelerine erişim engeli

Karaborsa bilet sitelerine erişim engeli

26.11.2025 18:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Karaborsa bilet sitelerine erişim engeli

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol müsabakalarına ait biletlerin resmi satış kanalları dışında satıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı. İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, sitelere erişim engeli getirdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol müsabakalarına ait biletlerin resmi satış kanalları dışında satıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı. 

Soruşturma kapsamında, karaborsa satışa aracılık ettiği tespit edildiği belirtilen beş internet sitesine erişim engeli getirildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre; Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemede, taraftarların ve kulüplerin mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla yetkisiz bilet satışına aracılık ettiği belirlenen kombinedevret.com, varbilet.com, biletwise.com, ticketfoni.com, ticketbix.com adresleri hakkında işlem yapıldı.

İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, 5651 sayılı yasa kapsamında söz konusu sitelere 8/A maddesi uyarınca erişim engeli kararı verdi.

Image

İlgili Konular: #erişim engeli #karaborsa