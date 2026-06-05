Karabük'te acı olay: Motosiklet aydınlatma direğine çarptı, 2 üniversite öğrencisi öldü

Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda saat 04.00 sıralarında Mohammed Ömer Abdelaziz Salman idaresindeki 78 MA 0851 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 ÖĞRENCİ DE KURTARILAMADI
Ekiplerin kontrolünde, Ürdün uyruklu Karabük Üniversitesi öğrencileri olan Salman ve Alsmadi'nin öldüğü belirlendi. 2 öğrencinin cansız bedeni, inceleme sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, motosikletin sürücüsü Salman'ın sürücü belgesinin yetersiz olduğu belirtildi.