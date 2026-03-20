Karabük'te ciple otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı

Y.K. (48) idaresindeki 78 SS 122 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Gökbel köyü yakınlarındaki Suçatı Tüneli'nde E.C. (22) yönetimindeki 35 JJ 552 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki H.K. (38) ve E.K. (7) ile cipteki A.C. (66), Z.C.G. (56) ve M.A.G. (8) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.