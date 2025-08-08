Karabük'te orman yangını yeniden başladı: Bir köy tahliye edildi!

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve önceki gün kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin, yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevleri söndürmek için çalışması devam ediyor.

Yangına, 1 uçak, 5 helikopter, 121 araç ve 511 personelle müdahale ediliyor.

1 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan merkeze bağlı Yeşilköy tedbir amacıyla tahliye edildi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında merkez Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi karşısında, Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda duman görülmesi üzerine ekiplerin hızla harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.