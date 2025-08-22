Karabük'ün plaka kodu ne? Karabük'ün plaka numarası kaç? Karabük ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.08.2025 14:34:00
Karabük’ün plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Karabük ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Karabük plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KARABÜK'ÜN PLAKA KODU NEDİR?

Karabük’ün plaka kodu 78 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Karabük’te araç plakaları, 78 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Karabük Plaka Kodunun Anlamı

Karabük’ün plaka kodu olan 78, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 78 sayısı, Karabük’ün hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Karabük ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Karabük’ün ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Eflani    78 E, 78 EF
Eskipazar    78 ES, 78 EZ
Ovacık    78 O, 78 OV
Safranbolu    78 S, 78 SF
Yenice    78 Y, 78 YN
Merkez    78 M, 78 MR

