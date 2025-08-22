Karabük'ün plaka kodu ne? Karabük'ün plaka numarası kaç? Karabük ve ilçelerinin plaka harfleri...



Karabük plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KARABÜK'ÜN PLAKA KODU NEDİR?

Karabük’ün plaka kodu 78 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Karabük’te araç plakaları, 78 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Karabük Plaka Kodunun Anlamı

Karabük’ün plaka kodu olan 78, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 78 sayısı, Karabük’ün hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Karabük ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Karabük’ün ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Eflani 78 E, 78 EF

Eskipazar 78 ES, 78 EZ

Ovacık 78 O, 78 OV

Safranbolu 78 S, 78 SF

Yenice 78 Y, 78 YN

Merkez 78 M, 78 MR