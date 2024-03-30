Karabük’te 1 firari ile araması olan 17 kişi yakalandı
Karabük’te cezaevi firarisi bir şahıs ve çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde 22-29 Mart tarihleri arasında yaptıkları çalışmada, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 17 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 11’i tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 0-1 yıl arası olan 3 şahıs, 1-3 yıl arası olan 2 şahıs, 5-10 yıl arası olan 1 şahıs olmak üzere toplam 6 şahıs tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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