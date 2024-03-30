Karabük’te 1 firari ile araması olan 17 kişi yakalandı

Yayınlanma: 30.03.2024 - 15:38

Güncelleme: 30.03.2024 - 15:38

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde 22-29 Mart tarihleri arasında yaptıkları çalışmada, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 17 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 11’i tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 0-1 yıl arası olan 3 şahıs, 1-3 yıl arası olan 2 şahıs, 5-10 yıl arası olan 1 şahıs olmak üzere toplam 6 şahıs tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.



