Karabük'te 12. kattan şüpheli şekilde düşen çocuk hayatını kaybetti
Karabük'te bir apartmanın 12. katından düşen 2 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Karabük Yenişehir Mahallesi'nde bir sitedeki 16 katlı apartmanın 12. katında oturan Sarıpınar ailesinin 2 yaşındaki çocuğu Alper, henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.
Çocuğun düştüğünü fark eden ailesi ve komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma başlatan polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
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