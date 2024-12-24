Karabük'te 5 araçlık zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı

Karabük'te, 1 kamyonet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Karabük'te 5 araçlık zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 09:17

Feci kaza, saat 18.30 sıralarında Karabük-Safranbolu çevre yolu Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi.

Safranbolu istikametine giden M.O.A. idaresindeki 78 ABB 710 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde seyir halinde olan 78 YC 456, 78 SR 561, 34 FDT 341 ve 78 ABN 371 plakalı araçlara çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, 1'i kamyonet 4 otomobilde bulunan M.O.A., O.C.Ş., Y.K.Ö., D.D.Ö. (8) ve E.Ö. (9) yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #karabük

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