Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Yayınlanma: 27.11.2024 - 17:58

Güncelleme: 27.11.2024 - 17:58

Karabük’te iki gün etkili olan kar yağışı sonrası 274 köy yolu ulaşıma kapandı. Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 3 bin 919 km uzunluğundaki 274 köy yolumuz, İl Özel İdaresine ait karla mücadele ekipleri ve diğer kurumlarımızın araç desteği ile dün gece itibariyle ulaşıma açılmıştır” denildi.