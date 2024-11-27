Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 274 köy yolunun yeniden açıldığı bildirildi.

Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
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İHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 17:58

Karabük’te iki gün etkili olan kar yağışı sonrası 274 köy yolu ulaşıma kapandı. Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 3 bin 919 km uzunluğundaki 274 köy yolumuz, İl Özel İdaresine ait karla mücadele ekipleri ve diğer kurumlarımızın araç desteği ile dün gece itibariyle ulaşıma açılmıştır” denildi.


Etiketler: #karabük #kar yağışı

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