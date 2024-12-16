Karabük'te heyelan paniği: Demir yolu ulaşıma kapandı
Karabük’ün Yenice ilçesinde heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak demir yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, demir yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Karabük-Zonguldak demir yolunun Yenice ilçesi Suçatı Tünelleri mevkiinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları kara yolu ile demir yoluna düştü. Her iki yol da ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kara yolu kısa sürede temizlenerek ulaşıma açıldı.
Ancak demir yoluna düşen büyük kaya parçaları nedeniyle yük ve yolcu taşımacılığı tamamen durduruldu.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Heyelan sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yamaçtan kayaların tekrar düşme riski göz önünde bulundurularak ekipler, demir yolu hattında temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
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