Karabük’te bıçaklı ve sopalı kavga: 1 yaralı
Karabük’te iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İnönü Caddesi’nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek sonlandırdı. Kavgada yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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