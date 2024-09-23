Karabük’te bıçaklı ve sopalı kavga: 1 yaralı

Karabük’te iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük’te bıçaklı ve sopalı kavga: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 19:55

İnönü Caddesi’nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek sonlandırdı. Kavgada yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


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