Karabük’te bıçaklı ve sopalı kavga: 1 yaralı

Yayınlanma: 23.09.2024 - 19:55

Güncelleme: 23.09.2024 - 19:55

İnönü Caddesi’nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek sonlandırdı. Kavgada yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.