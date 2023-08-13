Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu
Karabük'te 65 yaşındaki Cevdet Yeldan'ın evde cansız bedeni bulundu.
Karabük 100. Yıl Mahallesi 1010. Cadde'deki bir apartmanın bodrum katında yaşayan Cevdet Yeldan'dan (65) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde Yeldan'ın öldüğü tespit edildi.
Cenaze otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlattı.
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