Üsküdar’da ATM önünde sıra kavgası: 1 ölü
İstanbul Üsküdar’da bir şahıs, ATM önünde yaşanan sıra kavgasında tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü.
Üsküdar ilçesi Ahmediye Mahallesi’nde 11 Ağustos’ta yaşanan olayda, bir ATM önünde sıra bekleyen iki kişi arasında sıra kavgası çıktı.
Kavga sırasında A.G., S.A.’yı bıçakla yaraladı. S.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli A.G. polis tarafından yakalandı.
Yakalanan şüpheli, “kasten öldürme” suçundan adli makamlara sevk edildi
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