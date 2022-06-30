Karabük’te feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
- Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralanan sürücünün ise Karabük Valisi Fuar Gürel'in oğlu olduğu öğrenildi.
Karabük’te kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında Karabük Valisi Fuat Gürel’in oğlunun da olduğu 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerindeki Bulak kavşağı mevkiinde meydana geldi.
Ali Emre Gürel idaresindeki 45 B 5576 plakalı otomobil ile 71 yaşındaki Salih Portakal idaresindeki 78 AH 435 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Salih Portakal ve 69 yaşındaki Behiye Portakal çifti çarpışmanın etkisiyle otomobilden yola savruldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Salih ve Behiye Portakal çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Ali Emre Gürel ile aynı araçta bulunan 20 yaşındaki Bedirhan Erdoğan yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Salih ve Behiye Portakal çiftinin cansız bedenleri morga kaldırıldı. Ali Emre Gürel'in Karabük Valisi Fuat Gürel’in oğlu olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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