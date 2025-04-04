Karabük'te ormanda bulunan yavru ayı 'Bulut'a özel bakım

Yayınlanma: 04.04.2025 - 15:04

Güncelleme: 04.04.2025 - 15:05

Orman işçileri tarafından Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanda bulunan yavru bozayıya, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri sahip çıktı. Yapılan incelemede yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen yavru ayının, yorgun düştüğü belirlendi. İlk olarak Karabük'te yapılan müdahalenin ardından yavru ayı Bursa'daki DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Ovakorusu'ndaki ayı barınağına götürüldü. Burada bakıma alınan yavru ayının ölçümlerinde 2,7 kilogram olduğu tespit edildi.

İSMİNİ BAKICILAR KOYDU

Genel sağlık durumu ve iştahının iyi olduğu tespit edilen yavru ayıya, bakımı yapılan personel tarafından 'Bulut' ismi verildi. Yavru boz ayıya barınak ekipleri, anne şefkatiyle yaklaşıyor ve besleme ile bakımına büyük özen gösteriyor. Gelişiminin sağlıklı olması için günde 6 kez özel gıdalarla beslenen ve vitamin takviyesi verilen ayının, merkezdeki bakımının 4 ay sürmesi planlanıyor. Yavru ayı, bakımlarının tamamlanmasının ardından bahçe kısmına alınacak.