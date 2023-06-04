Karabük'te sağanak nedeniyle tarım arazileri zarar gördü
Karabük'te aniden bastıran sağanak nedeniyle tarım arazilerini su bastı.
Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanağın ardından merkeze bağlı Kahyalar köyü Pirinçlik Mahallesi'nde tarım arazilerinde su birikintisi oluştu.
Sağanak, sebze ekili bazı seralarda ve yollarda hasara yol açtı, bazı evlerin bahçelerinde su birikti. Bir kişinin evini ve ahırını su bastı.
Sağanağın ardından mahallede AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yılmaz Tunç'un o fotoğrafları yeniden gündem oldu
- 15 milyon emeklinin gözü bu haberde
- Aziz Sancar ile Ankara’da, haberler iyi!
- Erdoğan'ın bürokrat ağırlıklı hükümetinin şifreleri
- Erdoğan'ın diploması hakkında karar
- 3 kritik koltuk boş kaldı!
- Kabinede üç kritik sözcük!
- Sinan Oğan'dan İYİ Partili Özkan'a 'Barzani' yanıtı
- Kabinede bir damat daha!
- Erdoğan'dan 'Kurtulmuş' hamlesi