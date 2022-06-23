Karabük’te toprak kayması nedeniyle 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı
Karabük’te yağmurların ardından yumuşayan toprağın kayması sonucu meydana gelen heyelanda 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.
Atatürk Mahallesi Dağ Sokak’ta yağışların ardından toprağın yumuşaması sonucu heyelan meydana geldi. Gürültüye uyanan mahalleli durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan ekipler heyelan bölgesine şerit çekerken, yıkılma ve toprak kayması tehlikesiyle karşı karşıya kalan 5 evi tedbir amaçlı boşalttı.
Gece saat 03.00’e kadar dışarıda bekledikten sonra oğlunun evine gittiğini ifade eden Melek Güloğlu polis ve AFAD ekiplerinin inceleme yaptığını belirtti.
Güloğlu, yamaç eteklerinde bulunan evlerinde tehlike altında olduğu için boşaltıldığını aktardı.
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