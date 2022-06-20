Kütahya'da kanalizasyon çalışmasında toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti

20 Haziran 2022 Pazartesi, 16:55

Kütahya merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde, Kütahya Belediyesi tarafından yapılan kanalizasyon çalışmasında toprak kayması meydana geldi.

Olayda iki işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, toprak altında kalan bir işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.