Kütahya'da kanalizasyon çalışmasında toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti
Kütahya'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti. Diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kütahya merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde, Kütahya Belediyesi tarafından yapılan kanalizasyon çalışmasında toprak kayması meydana geldi.
Olayda iki işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, toprak altında kalan bir işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.
Video Haberler
- Kocaeli’de ilaç fabrikasında yangın
- Kırmızı ışıkta cinayet! Sırtından vurdular
- 15. kattan düşen oyuncu yaşamını yitirdi
- Çaldıkları minibüsün içinde yakalandılar
- Fırat Nehri'nde boğularak ölüm
- Vanayı kapatıp, camideki 26 musluğu çaldı
- Sokaktan geçen kadına tokat attı, darbedildi!
- Sağanak sele neden oldu
- Hastane inşaatında iş cinayeti
- 2 grup arasında silahlı kavga: Hastaneye de isabet etti
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte asgari ücret için konuşulan rakamlar
- 'Hanımefendi'nin çantasını polis taşıyor
- Bir dönemin sonu: GittiGidiyor kapanıyor
- Memleket Partisi'nde büyük deprem
- YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
- 'Erdoğan 15 Temmuz'da açıklayacak'
- Üst düzey isimler dosyadan düşürüldü!
- Soylu’nun 'omuz başındaki terörist'
- Pınar Gültekin davası kararına canlı yayında isyan etti!
- MHP'li başkandan AKP'li belediyeye tepki