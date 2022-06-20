Kütahya'da kanalizasyon çalışmasında toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti

Kütahya'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti. Diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

AA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 16:55
Kütahya'da kanalizasyon çalışmasında toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti
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Kütahya merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde, Kütahya Belediyesi tarafından yapılan kanalizasyon çalışmasında toprak kayması meydana geldi.

Olayda iki işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, toprak altında kalan bir işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.


Kütahya kanalizasyon İşçi
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