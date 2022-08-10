Karaburun gençleri ağırladı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:16

Sosyal hizmet uzmanı ve öğrencilerinin meslek örgütü olan Sosyal Hizmet Federasyonu tarafından düzenlenen Ulusal Gençlik Kampı’nın 12’ncisi, Karaburun Belediyesi’nin destekleriyle Mordoğan Ardıç Plajı’nda gerçekleştirdi. Türkiye’nin farklı kentlerinden 57 sosyal hizmet uzmanı ve öğrencin katılımıyla gerçekleşen ve dört gün süren Ulusal Gençlik Kampı’nda söyleşiler, atölyeler, spor müsabakaları, açık oturumlar ve motivasyon etkinlikleri düzenlendi.

Kamp katılımcısı gençleri ziyaret eden Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, ilçenin doğal güzellikleri ve bozulmamış doğasının gençler tarafından daha dikkatle korunduğunu belirtti.

“ONLARA GÜVENİMİZ VE İNANCIMIZ TAM”

Kampın, birkaç hafta önce Mavi Bayrak alan Ardıç Plajı’nda yapılmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, “Gençlerimizi her alanda desteklemekten mutluyuz. Federasyonun çalışmalarını da yakından izliyorum. Onlara güvenimiz ve inancımız tam” diye konuştu. Ardıç Plajı’nın, doğal güzelliği bozulmamış ender yurt köşelerinden biri olan Karaburun’un 4’üncü Mavi Bayraklı plajı olduğunu anımsatan Erdoğan, pek çoğu Karaburun’a ilk kez gelen öğrencilerin verimli bir kamp dönemi geçirmeleri için her türlü desteği verdiklerini kaydetti.

Sosyal Hizmetler Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Yılma Gümüş ise, insanlığın sosyal refahı için çalışma gösteren genç sosyal hizmet uzmanlarının gelişimleri için desteğini esirgemeyen Başkan Girgin Erdoğan’a kamp katılımcısı gençler adına teşekkürlerini iletti.