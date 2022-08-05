Karaburun Kösedere Üzüm Festivali için geri sayım başladı!

05 Ağustos 2022 Cuma, 12:07

İzmir’in tarım ve turizm ilçesi Karaburun’u şenlik heyecanı sardı. Pandemi nedeniyle iki yıldır düzenlenemeyen Kösedere Üzüm Şenliği’nin 13’üncü kez kapılarını açacak. Kösedere Köyü’nde 21 Ağustos Pazar günü düzenlenecek şenliğe, İzmir’den ve yurdun farklı kentlerinden binlerce ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Karaburun Belediye Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçenin tarıma dayalı ekonomisinde üzümün çok önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek. İlçenin 1950’li yıllara kadar Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek kentine üzüm ihraç ettiğini söyledi. Karaburun’u yeniden marka haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Erdoğan, “Yerelde kalkınma vizyonumuza uygun olarak ilçemizle özdeşleşen değerleri tanıtmayı, değer yaratmayı ve hemşehrilerimizin ekmeğini büyütmeyi amaçlıyoruz. İki yıllık zorunlu aranın ardından misafirlerimizi Kösedere’de ağırlayacak olmanın heyecanını şimdiden duymaya başladık.” dedi.

DOPDOLU BİR ŞENLİK

Şenlik kapsamında üzüm ve yöresel tatların satışa sunulacağı stantların yanında, atölyeler, yarışmalar, söyleşiler, konserler ve şovlar düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği 13’üncü Kösedere Üzüm Şenliği kapsamında ‘En Güzel Üzüm’ ve ‘Geleneksel Kösedere Üzüm Güzeli Yarışması’ gerçekleşecek.