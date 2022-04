Karaca: Yörük çocuğu sizlerle ve rantın karşısında!

15 Nisan 2022 Cuma, 05:56

Aday olurken kentin eksikliklerini bildiğini ve yapmak için de gece gündüz çalıştıklarını belirten Karaca, “Fethiye’mizin hizmetine talip olurken 25 yıllık aradan sonra yurttaşlarımızın bizden beklentilerinin çok yüksek olduğunu gördük. Fethiye sadece üstyapı ile geçiştirilecek bir şehir değil. Büyük altyapı yatırımları ile Fethiye’mizin geleceğini hazırlıyoruz. Her zaman altyapısı olmayan şehirde turizm olmaz dedik. Sosyal medyada art niyetli insanların bizlere nasıl saldırdığını görüyoruz. Gerçekçi sorunlara el atmamız gerekti, el attık. Yıllar önce seçimden önce bu sorunları söylemiştik, sadece şimdi değil. Bu projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Seçimlerde büyük engellemelere rağmen, Fethiyeliler bize yetki verdi. İnönü Bulvarı’nda kaldırım ve yol çalışmalarında dezavantajlı grupları düşünerek projeleri yapıyoruz. Bölgemize yola ve altyapıya zarar vermeyen, rengârenk ağaçlar dikeceğiz. Çatalarık’taki şantiyemizde baştan sona değişikliğe gittik. Tamamen bu alanı düzenledik” dedi.

Karaca, konuşmasını şu şekilde sürdürdü, “Pandemi süreci bizlere zarar verdi. Ama bizler bahane etmeden hizmetleri sürdürdük. Birçok kurumla işbirliği yaparak hibeler aldık. Bu hibeler 40-50 milyon TL’yi bulacak. Kimsesiz çocuklar için rehabilitasyon merkezi yapacağız” dedi. Belediye Başkanı Alim Karaca, 18 milyon TL gibi bir rakamı yardıma muhtaç insanlara dağıtıldığını da söyledi. Gençlere, öğrencilere sınav ve eğitim setleriyle ilgili verilen yardımlara ve kültürel faaliyetlere de her zaman önem verdiklerini söyleyen Karaca, tüm hizmetleri parti rozeti olmaksızın, herkese eşit hizmet ilkesiyle yaptıklarını ifade etti. Fethiye Belediyesi’nin bankada 44 milyon TL nakit parası olan belediye haline getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Alim Karaca, “Bu süreçte çok ciddi tasarruflar yaptık. İlk önce Asfalt Emülsiyon Tesisi yaparak kendi asfaltımızı kendimiz dökmeye başladık. 12 milyon TL sadece bu hizmet ile tasarruf edildi. Kiralama bedeli ödemek yerine kendi 42 araçlık yeni araç filosu aldık. Bu gibi çok sayıda hizmetler ve tasarruflar yaptık” diye konuştu.

YENİ PROJELER

Koca Çalış’a yeni bir halk plajı yapılacağı müjdesini veren Karaca, “İnlice’nin ardından Karaot’a halk plajı yaptık. Koca Çalış’a halk plajı yapacağız. Enflasyona halkımızı ezdirmedik. Beş halk evi yaptık. Vatandaşlarımız 1 TL’ye çay içmeye, 15 TL’ye kahvaltı yapmaya devam ediyor. Ben burada olduğum sürece kâr amacı gütmeden çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

HALKI SAVUNDUK

Hukuki süreçle ilgili bilgiler aktaran Karaca, “Göcek Bölgesi’nde belediyemize ait 8 bin 500 metrekare çekek alanımız var. Daha önce Doğuş Holding tarafından işletilen bir çekek yeri. Kira bedelinin düşük olmasından dolayı dava açtık ve kazandık. 6 milyon liralık tazminatta şu an Fethiye Belediyesi’nin kasasına girmiş durumda. Maalesef Tarım Orman Bakanlığı kendi tapulu arazimize dava açtı. 13 ay boyunca bu davayla mücadele verdik. Biz bu davayı kazandık. Yıllık 5.5 milyon lira da buradan Fethiye’ye katkı sağladık. Ben devletine bağlı bir insan olarak CHP’li bir Belediye Başkanı olmanın zorluğunu yaşıyorum. Her şeye rağmen biz başarılı olmaya devam edeceğiz. İkinci sahil bandında yaşadığımız sıkıntıları hepiniz biliyorsunuz. Kaymakamımız Eyüp Fırat’ın tahliyesini yapıp devletin belediyesine teslim ettiği alan için top tüfek ile saldıran insanları gördük. Şahsi ve bireylerin rantına bu Yörük çocuğu her zaman karşı çıkacak. Her zaman da dik durmaya devam edecek” dedi.