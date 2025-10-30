Karadağ’a vizesiz dönem sona erdi: 'Vize zorunluluğu' bugün resmen başladı!

Türkiye’nin Podgoritsa Büyükelçiliği, Karadağ’ın Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisini geçici olarak askıya aldığını ve bugünden (30 Ekim) itibaren bordo pasaport sahiplerinin ülkeye girişte vize almak zorunda kalacağını duyurdu.

VİZE ALMA ZORUNLULUĞU BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Karar, Karadağ Başbakanı Milojko Spajić’in günler önce yaptığı açıklamanın ardından bugün resmen yürürlüğe girdi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Karadağ Dışişleri Bakanı'ndan aldığımız bilgiye göre bordo pasaporta sahip Türk vatandaşları 30 Ekim'den itibaren Karadağ'a giderken vize almak zorunda kalacak" ifadesi kullanıldı.

Seyahat öncesinde vizenin Ankara ya da İstanbul'daki Karadağ diplomatik temsilciliklerinden alınabileceği kaydedilirken Avustralya, ABD, Kanada, İrlanda Birleşik Krallık ve Schengen üyesi ülkelerde oturum izni olanların ise vizesiz Karadağ'a gidebileceği belirtildi.